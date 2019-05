தேசிய செய்திகள்

ஜனவரி-மார்ச் காலாண்டில் ஜி.டி.பி. 5.8 சதவீதமாக சரிவு + "||" + In January-March quarter, the GDP fell by 5.8 per cent

ஜனவரி-மார்ச் காலாண்டில் ஜி.டி.பி. 5.8 சதவீதமாக சரிவு