பா.ஜனதா, அசாம் கண பரிஷத் சார்பில் அசாமில் 2 பேர் மாநிலங்களவைக்கு போட்டியின்றி தேர்வு + "||" + BJP, on behalf of Assam gana parishad in Assam, two candidates without contest have been elected to the Rajya Sabha

