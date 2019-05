தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசில் புதிய துறை ‘ஜல சக்தி’ மந்திரி பொறுப்பை கஜேந்திரசிங் செகாவத் ஏற்றார் + "||" + Gajendra Singh Shekhawat is the new Jal sakthi minister in the federal government

மத்திய அரசில் புதிய துறை ‘ஜல சக்தி’ மந்திரி பொறுப்பை கஜேந்திரசிங் செகாவத் ஏற்றார்