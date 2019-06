தேசிய செய்திகள்

அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ஆண்டுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் - முதல் மந்திரிசபை கூட்டத்தில் முடிவு

For all farmers Rs 6 thousand annually - The decision of the first cabinet meeting

