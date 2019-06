தேசிய செய்திகள்

சென்னை-சேலம் 8 வழிச்சாலை திட்டம்: ஐகோர்ட்டு தடையை எதிர்த்து மத்திய அரசு மேல் முறையீடு - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் 3-ந்தேதி விசாரணை + "||" + Chennai-Salem 8-lane road project: High Court is barred Against Central Government Appeals - Supreme Court hearing on june 3

