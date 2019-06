உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவின் விர்ஜினியாவில் துப்பாக்கிச்சூடு: 11 பேர் பலி, 6 பேர் காயம் + "||" + At least 11 dead, six wounded after shooting in Virginia: police

அமெரிக்காவின் விர்ஜினியாவில் துப்பாக்கிச்சூடு: 11 பேர் பலி, 6 பேர் காயம்