தேசிய செய்திகள்

பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டதால் முஸ்லீம்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை: ஓவைசி + "||" + if modi can visit temple we can visit mosques aimim chief asks muslims not to worry about bjps return to power

பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டதால் முஸ்லீம்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை: ஓவைசி