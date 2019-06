உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்து பிரதமர் பதவிக்கான போட்டி: போரிஸ் ஜான்சனுக்கு அமெரிக்கா ஆதரவு + "||" + Donald Trump says Boris Johnson would be 'excellent' Tory leader

இங்கிலாந்து பிரதமர் பதவிக்கான போட்டி: போரிஸ் ஜான்சனுக்கு அமெரிக்கா ஆதரவு