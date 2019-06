உலக செய்திகள்

அடுத்த இரு ஆண்டுகளில் நிலவுக்கு ஆராய்ச்சி உபகரணங்களை அனுப்ப நாசா திட்டம் + "||" + NASA selects three companies to send equipment to the moon starting in 2020 as it ramps up efforts for a crewed mission

அடுத்த இரு ஆண்டுகளில் நிலவுக்கு ஆராய்ச்சி உபகரணங்களை அனுப்ப நாசா திட்டம்