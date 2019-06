"மிஸ் சவுத் இந்தியா" அழகி பட்டம் பெற்ற மீரா மிதுனின் பட்டம் பறிப்பு

நடிகையும், மாடல் அழகியுமான மீரா மிதுனிடம் இருந்து "மிஸ் தென் இந்தியா" பட்டம் பறிக்கப்பட்டது. தானா சேர்ந்த கூட்டம், 8 தோட்டாக்கள் ஆகிய படங்களில் நடித்திருந்த அவர், 2016ஆம் ஆண்டில் மிஸ் தென் இந்தியா என்ற பட்டத்தை வென்றார்.

சமீபத்தில் போலீசில் புகார் அளித்த அவர், தாம் தனியாக அழகிப் போட்டி நடத்த அனுமதி பெற்றுள்ளதாகவும், அதன் காரணமாக தொழில் போட்டியால் சிலர் தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாகவும் குற்றம்சாட்டி இருந்தார். இதைத் தொடர்ந்து, அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த "மிஸ் தென் இந்தியா" பட்டத்தை பறிப்பதாக அந்த அமைப்பு அறிவித்துள்ளது.

தாங்கள் வழங்கிய பட்டத்தை வைத்துக்கொண்டு மோசடி வேலைகளில் ஈடுபட்டதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக மிஸ் தென் இந்தியா அமைப்பு கூறியுள்ளது. தாங்கள் கொடுத்த பட்டத்தை மீரா மிதுனால் வேறு எங்கும் பயன்படுத்த முடியாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

This is to inform the public that Meera Mitun (M Thamizh Selvi) is been dethroned from the title Miss South India for the year 2016 with immediate effect due to the fraudulent activities holding our reputed registered title. She cannot use the title anywhere here after. pic.twitter.com/L2NADN9UZC