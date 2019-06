தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் போது செல்போன் பயன்படுத்த தடை + "||" + Uttar Pradesh Government bans use of mobile phones, during cabinet meetings.

உத்தரபிரதேசத்தில் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் போது செல்போன் பயன்படுத்த தடை