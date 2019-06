தேசிய செய்திகள்

எந்த மாநிலத்திலும் எந்த மொழியும் திணிக்கப்படாது -மத்திய மந்திரி ரமேஷ் பொக்ரியால் + "||" + No language will be imposed on any state HRD Minister Ramesh Pokhriyal

எந்த மாநிலத்திலும் எந்த மொழியும் திணிக்கப்படாது -மத்திய மந்திரி ரமேஷ் பொக்ரியால்