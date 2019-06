மாநில செய்திகள்

இருமொழிக்கொள்கைதான் அதிமுகவின் முடிவு -துணை முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் பேட்டி + "||" + It is a two language policy AIADMK's decision O Panneerselvam

இருமொழிக்கொள்கைதான் அதிமுகவின் முடிவு -துணை முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் பேட்டி