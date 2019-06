உலக செய்திகள்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் டிரம்ப் மீண்டும் போட்டி: 18-ந்தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கிறார் + "||" + Trump's return to the US presidential election: Officially will announced on june 18

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் டிரம்ப் மீண்டும் போட்டி: 18-ந்தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கிறார்