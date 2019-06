தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரசின் 52 எம்.பி.க்களும் பா.ஜனதாவை வலுவாக எதிர்ப்பார்கள் - ராகுல் காந்தி உறுதி + "||" + In Parliament 52 MPs in the Congress are strongly opposed to BJP - Rahul Gandhi confirmed

நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரசின் 52 எம்.பி.க்களும் பா.ஜனதாவை வலுவாக எதிர்ப்பார்கள் - ராகுல் காந்தி உறுதி