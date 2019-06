தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசிடம் புதிய கல்வி கொள்கை அறிக்கை தாக்கல்: 6-ம் வகுப்பு முதல் இந்தி மொழி பாடம் - தமிழகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு + "||" + New Education Policy Statement file to the Central Government: Class 6 to Hindi is a lesson - Strong resistance in Tamil Nadu

மத்திய அரசிடம் புதிய கல்வி கொள்கை அறிக்கை தாக்கல்: 6-ம் வகுப்பு முதல் இந்தி மொழி பாடம் - தமிழகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு