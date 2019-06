மாநில செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 72 மையங்களில் சிவில் சர்வீசஸ் முதல்நிலை தேர்வு தொடங்கியது + "||" + Civil Services initiative in 72 centers across the country has begun

நாடு முழுவதும் 72 மையங்களில் சிவில் சர்வீசஸ் முதல்நிலை தேர்வு தொடங்கியது