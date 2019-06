மாநில செய்திகள்

மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளாத எந்த திட்டத்தையும் தமிழக அரசு ஏற்றுக் கொள்ளாது - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி + "||" + Any plan that people do not agree with The Tamil Nadu government will not accept

