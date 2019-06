உலகின் அதிவெப்பமான 15 இடங்களின் பட்டியலில் 10 இந்திய நகரங்கள்

இதற்கடுத்த இடத்தில் 48 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் நிலவிய ஜாக்கோபாபாத் (பாகிஸ்தான்) உள்ளது. 47.4 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் நிலவிய உத்தர பிரதேசத்தின் பண்டா , 47.2 டிகிரி செல்சியஸ் நிலவிய அரியானாவின் நர்நுவல் ஆகியவை அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்துள்ளன.

At 1730 hrs IST of today, Severe Heat Wave conditions have been observed in most parts over West Rajasthan. Heat wave conditions in many parts with severe Heat wave in isolated pockets over East Madhya Pradesh and Vidarbha.