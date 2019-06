மாநில செய்திகள்

இந்தியை திணிப்பது தமிழர்களை உரசிப்பார்க்கும் செயல் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + The imposition of Hindi is the act of raising Tamils Resolution at the Stalin-led meeting

இந்தியை திணிப்பது தமிழர்களை உரசிப்பார்க்கும் செயல் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான கூட்டத்தில் தீர்மானம்