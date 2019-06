மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசின் விவசாயிகள், வியாபாரிகள் ஓய்வூதிய திட்டங்களுக்கு முழு ஆதரவு பிரதமருக்கு, எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் + "||" + Farmers and merchants have full support for pension schemes

மத்திய அரசின் விவசாயிகள், வியாபாரிகள் ஓய்வூதிய திட்டங்களுக்கு முழு ஆதரவு பிரதமருக்கு, எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம்