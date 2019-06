தேசிய செய்திகள்

நிபா வைரஸ்: பயப்பட தேவையில்லை, மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் அளிக்கும்- மத்திய அரசு + "||" + Union Health Min Harsh Vardhan: I have assured the Kerala Health Minister of all possible support from the Central govt

