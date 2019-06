மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் அனல் காற்று வீசுவதற்கான வாய்ப்பு குறைந்துள்ளது; உள் மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் + "||" + In Tamilnadu, there is a possibility of throwing the heat- Chennai Weather Center

தமிழகத்தில் அனல் காற்று வீசுவதற்கான வாய்ப்பு குறைந்துள்ளது; உள் மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும்