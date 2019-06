தேசிய செய்திகள்

வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர் குஜராத்தில் இருந்து மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக வாய்ப்பு + "||" + BJP may field Jaishankar as Rajya Sabha candidate from Gujarat, Paswan from Bihar

வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர் குஜராத்தில் இருந்து மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக வாய்ப்பு