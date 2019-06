தேசிய செய்திகள்

ஒடிசா மாநிலம்: பானி புயல் தாக்கி 1 மாதம் ஆகியும் இருளில் தவிக்கும் 1½ லட்சம் வீடுகள் + "||" + Odisha State: Fani storm attacked 1 month and 1½ lakh homes in the dark

ஒடிசா மாநிலம்: பானி புயல் தாக்கி 1 மாதம் ஆகியும் இருளில் தவிக்கும் 1½ லட்சம் வீடுகள்