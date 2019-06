தேசிய செய்திகள்

கடைநிலை மனிதர்களுக்கும் ‘ஆயுஷ்மான் பாரத்’ திட்டப்பலன் கிடைக்க செய்வோம் - மத்திய மந்திரி உறுதி + "||" + We will make the 'Ayushmu Bharat' project available to end men too - the Union Minister confirmed

