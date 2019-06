தேசிய செய்திகள்

நிதிசார்ந்த முடிவுகளை செயல்படுத்த புதுச்சேரி மந்திரிசபைக்கு இடைக்கால தடை - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Provisional ban on Puducherry cabinet to implement financial decisions - Supreme Court directive

நிதிசார்ந்த முடிவுகளை செயல்படுத்த புதுச்சேரி மந்திரிசபைக்கு இடைக்கால தடை - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு