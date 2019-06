தேசிய செய்திகள்

கடந்த ஆண்டு 17 பேரை பலி வாங்கியது: கேரளாவில் ‘நிபா’ வைரஸ் காய்ச்சல் மீண்டும் தாக்கியது - மத்திய குழு விரைந்தது + "||" + Last year, 17 people were killed: 'Niba' virus has hit back in Kerala - The Central Committee rushed

கடந்த ஆண்டு 17 பேரை பலி வாங்கியது: கேரளாவில் ‘நிபா’ வைரஸ் காய்ச்சல் மீண்டும் தாக்கியது - மத்திய குழு விரைந்தது