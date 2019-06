தேசிய செய்திகள்

பயன்கள் மகத்தானவை: வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக யோகாவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் - பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் + "||" + The benefits are great: Yoga is a part of life - Prime Minister Narendra Modi

பயன்கள் மகத்தானவை: வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக யோகாவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் - பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்