பிரதமர் மோடியின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் யோகாசன வீடியோக்கள்

சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு, பிரதமர் மோடி இரண்டாவது நாளாக இன்றும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தான் யோகாசனம் செய்வது போன்ற அனிமேஷன் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். நேற்று வீடியோவில் திரிகோணாசனம் செய்யும் முறை விளக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று தடாசனம் செய்யும் முறை விளக்கப்பட்டுள்ளது.





தடாசனம் செய்வதால் முதுகெலும்பில் செல்லும் நரம்பு தூண்டப்பட்டு சிறப்பாக செயல்படும் என்றும் உடல் நிமிர்வடையும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. தொடை, மூட்டு, குதிகால் எலும்புகள் வலுவடையும் என்றும், இதயநோய், தலைவலிகள், மூட்டு மற்றும் குதிகால் எலும்பு வலி பிரச்சினைகள் சீரடையும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





இந்த வீடியோவை வெளியிட்டு பிரதமர் மோடி, ‘தடாசனத்தை முறையாக செய்யப்பழகினால் மற்ற யோகாசனங்களை மிக சுலபமாக செய்ய முடியும். இந்த ஆசனம் குறித்த விவரங்களை வீடியோ மூலம் அறிந்து கொள்க’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.





Doing Tadasana properly would enable you to practice many other Asanas with ease.





Know more about this Asana and its benefits. #YogaDay2019pic.twitter.com/YlhNhcRas8





— Narendra Modi (@narendramodi) June 6, 2019