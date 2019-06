தேசிய செய்திகள்

வங்கிகளுக்கு வழங்கும் குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டியை குறைத்தது ரிசர்வ் வங்கி + "||" + RBI cuts repo rate for 3rd time in a row by 25 bps to 5.75%

