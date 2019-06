நடிகர் சல்மான் கானின் 'பாரத்' திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல்

மும்பை,

உலகளவில் தனக்கென்று மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை வைத்துள்ளார் பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கான். வருடா வருடம் ரமலான் பண்டிகை அன்று அவருடைய படத்தை வெளியிட்டு அவர் வைத்த ரெக்கார்டுகளை அவரே முறியடிப்பார்.

அவருடைய நடிப்பில் நேற்று வெளியானது 'பாரத்' படம் . கத்ரினா கைப், தபு, ஜாக்கி ஷெரோஃப், திஷா பட்டானி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இப்படத்தை அலி அப்பாஸ் இயக்கி உள்ளார்.

படம் வெளியானதையொட்டி தியேட்டரில் மக்களுடன் மக்களாக படத்தை பார்க்க வந்திருந்தார் சல்மான் கான். அவர் படம் பார்த்துவிட்டு வெளியே வரும்போது ரசிகர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. அவர்கள் சல்மான் கானுடன் செல்பி எடுக்க முயற்சித்தனர். அந்தக் கூட்டத்தில் ஏராளமான பெண்களும், சிறு குழந்தைகளும் இருந்தனர்.

சல்மான் கான் அருகில் செல்லவிடாமல் அவருடைய பாதுகாவலர்கள் தடுக்க முயற்சித்தனர். சல்மான் கானிடம் செல்பி எடுக்க ஒரு குழந்தை முயற்சி செய்ய அந்த குழந்தையிடமும் பாதுகாவலர் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டார். அதனால் கடுப்பான சல்மான் கான் பொதுவெளியில் அனைத்து மக்களும் இருக்கும்போதே பாதுகாவலரை ஓங்கி கன்னத்தில் அறைந்தார். இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காத அவர் அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

இச்சம்பவத்தை அங்கு கூடி இருந்த பலரும் தங்களின் மொபைலில் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டனர். தற்போது இது வைரலாகி வருகிறது. ஒருசிலர் குழந்தையிடம் முரட்டுத்தனமாக நடந்துகொண்ட பாதுகாவலருக்கு தக்க தண்டனை கொடுத்தீர்கள் என்று சல்மான் கானை பாராட்டுகிறார்கள். அவர் உங்களை பாதுகாக்கதானே இருக்கிறார். அவரை இப்படி பொதுவெளியில் வைத்து அடித்திருக்கிறீர்களே என கடும் கண்டனங்களையும் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

சல்மான் கானின் 'பாரத்' திரைப்படம் முதல் நாள் ரூ.42.3 கோடி வசூல் செய்து உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அவரது முந்தைய சில படங்களும் இதேபோல் ரமலான் பண்டிகையின் போது வெளியானது. சல்மான் கானின் 'சுல்தான்' முதல் நாள் வசூல் ரூ.36.54 கோடி, 'டைகர் ஜிந்தா கை' ரூ. 34.10 கோடி,

'அவென்ஜர்ஸ்' முதல் நாளன்று ரூ.53 கோடி வசூலானது , 2019 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது மிகப்பெரிய பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூலாக 'பாரத்' உள்ளது.

#Bharat hits the ball out of the park on Day 1...

⭐️ Emerges Salman’s biggest #Eid opener, surpassing *Day 1* biz of #Sultan [₹ 36.54 cr].

⭐️ Emerges Salman’s *biggest opener ever*, surpassing *Day 1* biz of #PremRatanDhanPayo [₹ 40.35 cr].