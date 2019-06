தேசிய செய்திகள்

ரூ.300 கோடிக்கு “ஸ்பைஸ் ரக” வெடிகுண்டுகளை வாங்க இந்தியா-இஸ்ரேல் ஒப்பந்தம் + "||" + Indian Air Force signs deal worth around Rs 300 crore for buying more than 100 SPICE bombs from Israel

