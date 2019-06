மாநில செய்திகள்

புல்வாமா தாக்குதலில் உயிர் இழந்த மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை வீரர்கள் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.28 லட்சம் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் + "||" + Rs 28 lakh was given to the families of the soldiers - Edappadi Palaniasamy

புல்வாமா தாக்குதலில் உயிர் இழந்த மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை வீரர்கள் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.28 லட்சம் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார்