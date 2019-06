மாநில செய்திகள்

24 மணி நேரமும் கடைகளை திறந்து வைக்கலாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + can keep the stores open 24 hours a day Government of Tamilnadu Announcement

24 மணி நேரமும் கடைகளை திறந்து வைக்கலாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு