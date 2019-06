மாநில செய்திகள்

‘நிபா’ வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் தனி வார்டு டீன் தகவல் + "||" + A separate ward to Rajiv Gandhi State General Hospital to prevent the spread of Niba virus

‘நிபா’ வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் தனி வார்டு டீன் தகவல்