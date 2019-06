தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் பேருந்து கவிழ்ந்து 9 பேர் பலி + "||" + Gujarat 9 people dead, 5 injured after brakes of the vehicle they were travelling in failed

