மாநில செய்திகள்

வணிக நிறுவனங்களை 24 மணி நேரமும் திறக்க அனுமதிக்கும் உத்தரவு டீ கடைகள், பெட்டிக் கடைகளுக்கு பொருந்தாது + "||" + The order to allow commercial companies to open 24 hours

வணிக நிறுவனங்களை 24 மணி நேரமும் திறக்க அனுமதிக்கும் உத்தரவு டீ கடைகள், பெட்டிக் கடைகளுக்கு பொருந்தாது