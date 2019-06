தேசிய செய்திகள்

காவிரி நீர் திறப்பதை தாமதிக்க கூடாது - ஒழுங்காற்றுக்குழு கூட்டத்தில் தமிழக அரசு வலியுறுத்தல் + "||" + Do not delay the opening of the Cauvery Water - Tamil Nadu Government in the meeting of the Disciplinary Committee

காவிரி நீர் திறப்பதை தாமதிக்க கூடாது - ஒழுங்காற்றுக்குழு கூட்டத்தில் தமிழக அரசு வலியுறுத்தல்