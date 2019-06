உலக செய்திகள்

பிரதமர் மோடிக்கு இம்ரான்கான் கடிதம்: காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் குறித்து பேச தயார் + "||" + Imran Khan letter to Prime Minister Modi: Ready to talk about issues including Kashmir

பிரதமர் மோடிக்கு இம்ரான்கான் கடிதம்: காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் குறித்து பேச தயார்