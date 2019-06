உலக செய்திகள்

முதல் வெளிநாட்டு பயணமாக வெளியுறவு மந்திரி ஜெய்சங்கர் பூடான் சென்றார் + "||" + Foreign Minister Jaisinghar went to Bhutan as the first foreign trip

முதல் வெளிநாட்டு பயணமாக வெளியுறவு மந்திரி ஜெய்சங்கர் பூடான் சென்றார்