தேசிய செய்திகள்

குருவாயூர் கோவிலில் பிரதமர் மோடி சாமி தரிசனம் எடைக்கு எடை தாமரை மலர்களை காணிக்கை செலுத்தினார் + "||" + Kerala: Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Sri Krishna Temple in Guruvayur of Thrissur.

குருவாயூர் கோவிலில் பிரதமர் மோடி சாமி தரிசனம் எடைக்கு எடை தாமரை மலர்களை காணிக்கை செலுத்தினார்