உலக செய்திகள்

"பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண்போம்" - பிரதமர் மோடிக்கு இம்ரான்கான் அழைப்பு + "||" + Snubbed Pak again offers an olive branch to India

"பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண்போம்" - பிரதமர் மோடிக்கு இம்ரான்கான் அழைப்பு