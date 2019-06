குருவாயூர் கோவிலில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக பிரார்த்தனை செய்தேன் - பிரதமர் மோடி

குருவாயூர்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலத்தீவு செல்கிறார். அங்கிருந்து நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை 11 மணிக்கு இலங்கை தலைநகர் கொழும்புக்கு சென்று, அதிபர் சிறிசேனாவுடன் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார். அதன் பின்னர் அவர் டெல்லிக்கு திரும்புகிறார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வருகையை முன்னிட்டு, பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இருப்பதாக இலங்கை காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளார். காலை 11 மணியில் இருந்து 12 மணிவரை, இலங்கை அதிபரின் செயலகம் செல்லும் சாலைகள் அனைத்தும் மூடப்படும் என்றும், வாகன ஓட்டிகள் மாற்றுப்பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். விமான நிலையம் செல்பவர்கள், போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க முன்னதாகவே பயணிக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், பிரதமர் மோடி, கேரளாவில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற குருவாயூர் கோவிலில் இன்று வழிபாடு செய்தார்.. இதற்காக அவர் இன்று காலை கொச்சி வந்தடைந்தார். விமான நிலையத்தில் அவரை அம்மாநில ஆளுநர் சதாசிவம், மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் மற்றும் பாஜக மூத்தத் தலைவர்கள் வரவேற்றனர்.

இதையடுத்து, கொச்சியில் இருந்து திருச்சூரில் உள்ள குருவாயூர் கோவிலுக்கு செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்கு சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினார்.அவர் எடைக்கு எடை 112 கிலோ தாமரைப் பூக்களை துலாபாரம் கொடுத்தார்.

கோவிலுக்குள் பிரதமர் மோடி 20 நிமிடங்கள் இருந்தார். கோவில் நிர்வாகிகள் சார்பில் ரூ 450 கோடி செலவில் பல்வேறு அபிவிருத்திக்கான மனுவை பிரதமரிடம் அளித்தனர்.

தனது டுவிட்டரில் பிரதமர் மோடி குருவாயூர் கோவில் தெய்வீகமானது மற்றும் அற்புதமானது. இந்த பிரம்மாண்டமான கோவிலில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக பிரார்த்தனை செய்தேன் என்று தனது டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

The Guruvayur Temple is divine and magnificent. Prayed at this iconic Temple for the progress and prosperity of India. pic.twitter.com/sB5I4GEYZA