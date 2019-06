சுற்றுலா தளமாகும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையம்

சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையம் 360 கி.மீ உயரத்தில் வளி மண்டலத்தைத் தாண்டி உள்ள புறவெளியிலே நிறுவப்பட்டு உள்ளது. 91 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை உலகை சுற்றி வருகிறது. தினமும் இந்த நிலையம் பூமியை 15.7 முறை சுற்றி வருகிறது. இந்த நிலையத்தில் தங்கும் விண்வெளி வீரர்கள் தினமும் 16 முறை சூரியன் உதயத்தையும், மறைதலையும் காண்கின்றனர்.

2020ம் ஆண்டு தொடங்கி சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் சுற்றுலா பயணிகளை நாசா அனுமதிக்கவுள்ளது. இந்த விண்வெளி நிலையத்தில் ஒரு நாள் தங்குவதற்கு ஆகும் செலவு 35,000 டாலராகும் (ரூ.25 லட்சம்).

விண்வெளியில் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் இந்த நிலையத்தை சுற்றுலா பயணிகளுக்கும், பிற வணிக முயற்சிகளுக்கும் அனுமதிக்கப் போவதாக அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனமான நாசா வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்துள்ளது.

ஒவ்வோர் ஆண்டும் இரண்டு குறுகிய கால விண்வெளி சுற்றுலா பயணங்கள் அனுமதிக்கப்படும் என்று சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் துணை இயக்குநர் ராபின் கேடன்ஸ் கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்க விண்வெளி ஓடத்தில் பயணித்து 30 நாட்கள் வரை தனியார் விண்வெளி வீரர்கள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவர் என்று நாசா கூறியுள்ளது.

விண்வெளிக்கு சுற்றுலா செல்வோர் அங்கு செல்வதற்கான மருத்துவ சோதனைகள் மற்றும் பயிற்சிகள் மேற்கொள்வதை உறுதிப்படுத்துவதோடு, எத்தனை பேர் செல்லலாம் என்பதையும் தனியார் வணிக நிறுவனங்களே முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று நாசா தெரிவித்துள்ளது.

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை முற்றிலும் தனியார் மயமாக்குவதை நோக்கிய முதல் நடவடிக்கையாக வெள்ளிக்கிழமை வெளிவந்த நாசாவின் இந்த அறிவிப்பு பார்க்கப்படுகிறது.

எலன் மாஸ்கின் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள டிராகன் கேப்சூல் என்ற விண்கலம் மற்றும் போயிங் கட்டமைத்துவரும் ஸ்டார்லைனர் விண்கலம் இரண்டையும் நாசா பயன்படுத்திக்கொள்ளும்.

நாசா விண்வெளி வீரர்களை, தங்கள் விண்கலங்கள் மூலம் விண்வெளி நிலையத்துக்கு அனுப்புவதற்கு ஒரு முறை பறக்க, சுமார் 60 மில்லியன் டாலர் கட்டணம் விதிக்கின்றன. இந்த தனியார் விண்வெளி நிறுவனங்கள் தனியார் விண்வெளி வீரர்களை சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு அழைத்துச் செல்லவும் இதே அளவு கட்டணத்தை இந்த நிறுவனங்கள் வசூலிக்கும் என்று தெரிகிறது.

இதுவரை விண்வெளி நிலையத்தை வணிக ரீதியாக பயன்படுத்துவதை தடுத்து வந்த நாசா, விண்வெளி வீரர்கள் ஆதாயம் தரக்கூடிய ஆய்வுகளில் பங்குபெறுவதற்கும் தடைவிதித்து வந்தது.

நாசாவுக்கு என்று சொந்தமான விண்வெளி நிலையம் இல்லை. சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் 1998ம் ஆண்டு ரஷ்யாவோடு சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது.

இதனை வணிகப் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கு தளர்வான அணுமுறையை ரஷ்யா சமீபத்தில் எடுத்துள்ளது.

2001ம் ஆண்டு சுற்றுலாப் பயணி ஒருவர் முதல் முறையாக சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு சென்றார்.

டென்னிஸ் டிடோ என்னும் அந்த அமெரிக்க வணிகர் விண்வெளிக்கு போய் வர ரஷ்யாவுக்கு சுமார் 20 மில்லியன் டாலர் செலுத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x