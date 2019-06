மாநில செய்திகள்

சிறையில் இருந்து வந்தாலும் சசிகலா வீட்டுக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் + "||" + From the jail Sasikala should go home alone DindigulSrinivasan

சிறையில் இருந்து வந்தாலும் சசிகலா வீட்டுக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன்