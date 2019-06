மாநில செய்திகள்

பா.ஜ.க. கூட்டணியால் அ.தி.மு.க.வுக்கு தோல்வி அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு + "||" + BJP The coalition lost to the AIADMK

பா.ஜ.க. கூட்டணியால் அ.தி.மு.க.வுக்கு தோல்வி அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு