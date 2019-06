தேசிய செய்திகள்

6 நாட்களை கடந்த பின்னரும் மாயமான விமானம் குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை - விமானப்படை தளபதி நேரில் ஆய்வு + "||" + After 6 days, there is no information about the martial plane - Study of Air Force Commander

6 நாட்களை கடந்த பின்னரும் மாயமான விமானம் குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை - விமானப்படை தளபதி நேரில் ஆய்வு