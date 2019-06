தேசிய செய்திகள்

நிதி அமைச்சகத்துக்கு பதிலாக அமலாக்கத்துறையை உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் கொண்டுவர வேண்டும் - பா.ஜனதா எம்.பி. கோரிக்கை + "||" + Instead of Finance Ministry, the Enforcement Department should be brought under the Home Ministry - BJP's MP Request

நிதி அமைச்சகத்துக்கு பதிலாக அமலாக்கத்துறையை உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் கொண்டுவர வேண்டும் - பா.ஜனதா எம்.பி. கோரிக்கை