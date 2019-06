உலக செய்திகள்

ஹாங்காங் குலுங்கியது: பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம் + "||" + Hong Kong shook: Tens of thousands of people have gone down the streets in protest

ஹாங்காங் குலுங்கியது: பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம்